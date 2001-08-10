"Управляйки" Южно-Сахалинска могут получить субсидию за оперативный вывоз снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющим компаниям областного центра напоминают о возможности получить субсидию на возмещение затрат в части вывоза снега с дворовых территорий после прошедшего мощного снежного циклона. Предоставить пакет документов коммунальные организации должны до 25 февраля включительно в департамент городского хозяйства. При этом снежные массы с закрепленных за УК дворов должны быть вывезены до 3 февраля включительно.

Напомним, вывоз снега с дворовых территорий не заложен в тарифы УК. Поэтому по поручению мэра города Сергея Надсадина и был разработан механизм субсидирования в помощь УК. В 2022 году на эти цели администрация города предусмотрела 40 млн руб.

Отметим, в соответствии с установленным порядком для УК объявлен конкурсный отбор на предоставление средств субсидии. Критерии отбора стандартные для всех получателей бюджетных средств. С каждой управляющей организацией департамент городского хозяйства ведёт адресную работу. Для получения субсидии УК должны предоставить пакет документов и передать в ДГХ. Получить консультацию управляющие организации могут по телефону 300-461 (доб. 5).