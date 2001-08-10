Транспортный прокурор Дальнего Востока встретится с жителями Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточный транспортный прокурор Александр Воронин проведет прием жителей Сахалинской области по вопросам исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере, возможных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства правоохранительными органами на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий, доследственных проверок и расследовании уголовных дел, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской транспортной прокуратуре.

- 02.02.2022 с 16-00 до 17-00 в г. Холмске по ул. Советская, д. 1 (в административно-бытовом здании железнодорожной станции Холмск);

- 03.02.2022 с 16-00 до 17.00 в г. Корсакове в здании администрации Корсаковского городского округа, по адресу: г. Корсаков, ул. Советская, д.41;

- 04.02.2022 с 10-30 до 11.30 в г. Южно-Сахалинске в здании Сахалинской транспортной прокуратуры, по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

Письменные и устные обращения будут приниматься работниками мобильной приемной Дальневосточного транспортного прокурора в течение всего рабочего дня.

Предварительная запись на прием по телефонам: (4212) 73-69-60 старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан; (4242) 42-49-01 Сахалинская транспортная прокуратура.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), средства индивидуальной защиты.