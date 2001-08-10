На Сахалине увеличилась естественная убыль населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь-ноябрь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 4986 родившихся и 6882 умерших. Естественная убыль составила 1896 человек, за аналогичный период 2020 года убыль составляла 775 человек, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинстате.

Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: "Город Южно-Сахалинск", "Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ".

В области зарегистрировано 3226 браков и 2220 разводов против 3110 браков и 2216 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2020 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-ноябрь 2021 года на Сахалин и Курилы прибыло 16277 человек, из которых 46,1% - на постоянное место жительства. Выбыло 15442 человек, из которых 73,1% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 5110 человек. Миграционный прирост составил 835 человек.