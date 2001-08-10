В Южно-Сахалинске продолжается очистка кровель от сосулек и снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается плановая работа по расчистке кровель многоквартирных домов от сосулек и снега. Управляющие компании используют для этих целей автовышки и привлекают промышленных альпинистов, в зависимости от возможности подъехать к дому и высоты здания.

Как рассказал заместитель директора МУП «ЖЭУ-10» Артем Мельник, расчисткой кровель домов, находящихся в ведении данной управляющей компании, занимаются две бригады, каждая из них оснащена автовышкой. Кроме того, у организации дополнительно заключен договор с подрядчиком, который предоставляет промышленных альпинистов.

Однако зачастую работы затягиваются, так как некоторые жильцы домов, несмотря на предупреждения, не убирают свой автотранспорт с дворовых территории, тем самым ограничивают доступ специалистов. Горожан в очередной раз просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с расчисткой кровель от наледи, и убирать свои машины из опасных зон на время проведения работ.

Отметим, работа по расчистке кровель управляющими компаниями находится на контроле специалистов отдела муниципального жилищного контроля. В случае игнорирования своих обязанностей компаниям выдается предостережение, которое необходимо исполнить в трехдневный срок и принять меры по устранению нарушений. В случае игнорирования — материалы направляются в государственную жилищную инспекцию.

Также ведется мониторинг состояния кровель административных зданий, торговых центров и др. Если собственник здания или управляющая организация не принимают меры по устранению нарушений, материалы направляются в ГЖИ или административную комиссию для решения вопроса о привлечении к ответственности. Штрафные санкции для юридических лиц по линии административной комиссии - до 250 тыс. руб. По линии ГЖИ за нарушение лицензионных требований: для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических - до 300 тыс. руб. Отметим, в случае причинения вреда здоровью или имуществу правообладатели зданий и УК несут ответственность вплоть до уголовной.

Сведения о том, какая управляющая компания обслуживает тот или иной дом, опубликованы в разделе «Городское хозяйство» на сайте администрации Южно-Сахалинска.

О фактах недобросовестной работы УК жители могут самостоятельно сообщать в отдел муниципального жилищного контроля мэрии Южно-Сахалинска по номеру: 300-785 (доб. 1, 2, 3, 4, 5). Также жалобы можно оставлять по номеру диспетчерской ДГХ: 300-475.

Информацию о сосульках на кровлях административных зданий необходимо направлять через портал «Сахалин.онлайн».