Тихоокеанское
информационное агентство
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15:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских рыбаков предупреждают, что 29 января припай будет неусточив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 29 января в заливе Мордвинова под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются взлом и подвижки припая. Выходить на лёд опасно.

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