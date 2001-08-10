В Южно-Сахалинске с 1 февраля отеняется дополнительный рейс по маршруту № 122

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дополнительный рейс по маршруту №122 от Железнодорожного вокзала до жилого комплекса «Весточка» на 10.10 отменяется по причине отсутствия устойчивого пассажиропотока, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, решение о запуске с 1 декабря прошлого года муниципального маршрута №122 было принято по итогам встречи с жителями ЖК «Весточка». Однако в результате изучения пассажиропотока он показал крайне низкую загруженность.

Отметим, что по вопросам, работы данного маршрута жители могут обращаться по телефону 51-00-51, либо наблюдать в режиме реального времени на специализированном сайте.