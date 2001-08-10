В Амурской области вахтавиков отправят на семидневный карантин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей других регионов, прибывающих в Амурскую область для работы вахтовым методом, отправляют на карантин. Но продолжительность изоляции и медицинского наблюдения сократилась с 14 дней до 7, сообщает ИА "Порт Амур".

Информационное агентство рассказывает, что обеспечить изоляцию своих сотрудников работодатель может как на территории Приамурья, обеспечив им ежедневный осмотр врача и тестирование на ковид спустя неделю после прибытия, так и в регионе, откуда специалисты привлечены. В этом случае для них создают «чистые коридоры» в городах вылета: используют отдельные входы в аэропорты, после изменения температуры пассажиры обязаны находиться в изолированном помещении. До борта их доставляют специальными автобусами.

Помимо этого, за 10 дней до прибытия новых работников, предприятия обязаны передать в оперативный штаб информацию, сколько человек и на какой срок они привлекают. А за 2 дня до вылета (если организуется чартерный рейс) - отправить в региональное управление Роспотребнадзора поименные списки вахтовиков с результатами тестирования на COVID-19.