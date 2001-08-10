Южно-Сахалинск продолжают освобождать от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются плановые работы по расчистке от снега улиц, дворов и тротуаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Расчистка проезжей части, вывоз снега сегодня будут вестись на ул. Иллариона Троицкого, ул. Невельской от Комсомольской до Физкультурной, ул. Трудовой (в районе моста через Рогатку), ул. А. Блока (в районе моста через Сусую), ул. Ленина в районе моста через р. Еланьку, ул. Вокзальной от привокзальной площади до ул. Институтской.

Продолжится расчистка тротуаров на ул. Сахалинской от ул. Комсомольской до остановки «Слеза», а также на ряде участков по ул. Ленина: от ул. Больничной на юг по западной стороне, от ул. Украинской до Коммунистического проспекта, от ул. Пуркаева по восточной стороне в северном направлении, а также в районе ул. Фархутдинова.

Расчистка от снега остановок и парковок сегодня запланирована на ул. Железнодорожной и пр. Победы. Также на ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Емельянова будет проведена обработка тротуаров противогололёдными материалами. Добавим, что также на ул. Комсомольской и Тихоокеанской будут очищены от снега ограждения.