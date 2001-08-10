На Сахалине стартовал новый сезон проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году проект охватил еще больше школьников, которые хотят научиться кататься на беговых лыжах. Занятия проходят на лыжной базе в с. Троицкое один раз в неделю, рассказали ТИА "Острова" в региональном министесртве спорта.

Проект «Лыжи в школу» для второй и третьей групп здоровья реализуется с 2020 года совместными усилиями министерства спорта Сахалинской области, департамента образования администрации Южно-Сахалинска и администрации Анивского городского округа спорта при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

- В этом году наши партнеры докупили 10 комплектов инвентаря, благодаря чему удалось задействовать еще больше ребят. Это замечательный проект, который мы начали реализовывать не так давно, но он уже дает свои плоды, - подчеркнула директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина. – Желаю участникам крепкого здоровья, научиться уверенно кататься на лыжах и заниматься спортом на постоянной основе.

К приветствию присоединилась советник по связям с общественностью компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Елена Алехина.

- Хочу поблагодарить администрацию спортшколы г. Анивы, которая уже не первый год готовит замечательные трассы и предоставляет услуги тренеров. А также уделяет огромное внимание тому, чтобы у вас появилось желание снова и снова вставать на лыжи. Желаю вам успехов, пусть спорт войдет в вашу жизнь прочно и надолго, - напутствовала Елена Алехина.

Постигать азы лыжных гонок школьникам помогают тренеры анивской спортшколы Людмила Норина, Анатолий Меняйлов и Кристина Зыкова.

Наставники отметили, что в этот раз большинство ребят впервые встали на лыжи. Для начала юным спортсменам предстоит обучиться базовым навыкам, «прочувствовать» лыжи и только потом приступать к работе над техникой. К концу сезона участники проверят свои силы в эстафете и командном спринте.

- Мне с самого детства нравился этот вид спорта, раньше у меня были свои лыжи, но сейчас они мне уже малы. Кататься немного умею, но хочу еще научиться бегать «коньком», - рассказала шестиклассница София Косарева.

По завершению зимнего сезона ребята продолжат заниматься физкультурой в рамках проекта. Так, в весенний период они научатся плавать в спортшколе водных видов спорта под руководством профессиональных тренеров.

Помимо лыжных гонок, проект «Лыжи в школу» включает в себя занятия горными лыжами, которые стартуют для сахалинских школьников в начале февраля.

Кроме того, в этом году запустят пилотный проект, в рамках которого юные островитяне будут постигать технику катания на сноуборде.