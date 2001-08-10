Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сцене Анивского районного дома культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное памятной дате. Ведущие рассказали школьникам о событиях происходивших с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

С вступительным словом к участникам встречи обратился вице-мэр округа - Низкий поклон всем выжившим и выстоявшим, пережившим ужас блокады. Здоровья, внимания и тепла близких! Будьте живы и счастливы! - выступил Андрей Саулей.

Сегодня в Анивском районе проживают только два участника тех далеких событий. Михаил Алексеевич Иванов и Валентина Викторовна Компаниец сегодня во время мероприятия обратиться к потомкам.

- Больше 70 лет назад ценой героических усилий наших воинов было снято кольцо вражеской блокады. Эта победа — заслуга и тех, кто сражался на фронте, и тех, кто трудился на заводах, работал в госпиталях, и всех, кто хранил жизнь в блокадном Ленинграде, истерзанном голодом, холодом и бомбежками. Храните мир! - обратились к собравшимся почётные гости.

В честь памятной даты в адрес жителей блокадного Ленинграда звучали теплые слова благодарности. Михаилу Алексеевичу и Валентине Викторовне вручили подарки. Школьникам показали документальную киноленту, рассказывающую об условиях в которых оказались Ленинградцы с начала Великой Отечественной войны.