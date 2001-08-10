CRM и BPM для бизнеса: какие процессы стоит автоматизировать в первую очередь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автоматизация бизнеса давно вышла за рамки простой задачи «поставить CRM для отдела продаж». Руководителю важно видеть весь путь клиента: от первого обращения и заявки до сделки, повторной покупки и сервисного обслуживания. Параллельно внутри компании идут согласования, постановка задач, подготовка отчетов, закупки и десятки других процессов, которые тоже требуют системного управления. Поэтому при выборе корпоративного ПО компании все чаще смотрят не только на функции CRM, но и на возможности BPM-платформ. Такой подход позволяет связать клиентские и внутренние процессы в едином цифровом контуре.

От учета клиентов к управлению всей воронкой

Одна из базовых задач CRM — собрать информацию о клиентах в одном месте. Менеджеру не приходится искать историю общения в почте, таблицах и мессенджерах: контакты, обращения, сделки и задачи хранятся в единой системе. Но сама база клиентов не решает проблему управления продажами. Важно видеть, на каком этапе находится каждая сделка, кто отвечает за следующий шаг, какие заявки требуют реакции и где возникают задержки. Для отдела продаж это может выглядеть так: новый лид автоматически попадает ответственному менеджеру, после квалификации запускается определенный сценарий работы, а при переходе на следующий этап формируются связанные задачи. Руководитель получает отчетность уже из системы, а не собирает ее вручную по пятницам.

Сервис и заявки: где особенно заметна автоматизация

Похожая логика работает в клиентском сервисе. Обращение фиксируется, получает приоритет и назначается исполнителю. Если вопрос требует участия нескольких подразделений, система может последовательно передавать задачу между ответственными сотрудниками. Это особенно полезно компаниям с большим количеством обращений. Например, гарантийный запрос может пройти путь от регистрации претензии до диагностики, согласования решения, заказа необходимых материалов и уведомления клиента. При этом руководитель видит не только количество закрытых заявок, но и сроки обработки, загрузку сотрудников и проблемные этапы процесса.

Согласования без бесконечной переписки

Еще одна распространенная зона автоматизации — внутренние согласования. Договоры, коммерческие предложения, закупки, скидки или заявки на расходы нередко проходят через несколько руководителей. Когда такой процесс построен в почте и таблицах, легко потерять документ или не понять, на чьей стороне сейчас находится решение. BPM-инструменты позволяют описать маршрут заранее: кто согласует документ, при каких условиях он направляется следующему участнику и какие действия выполняются после одобрения. На практике это сокращает количество ручных операций и делает процесс прозрачнее для руководителя.

Что учитывать при выборе платформы

CRM или BPM-система должна решать конкретные задачи бизнеса, а не просто иметь длинный список функций. Перед внедрением полезно описать несколько ключевых процессов и проверить, насколько удобно их перенести в цифровой контур. Стоит обратить внимание на:

управление клиентами, продажами и обращениями;

настройку бизнес-процессов и маршрутов согласования;

интеграции с учетными и другими корпоративными системами;

отчетность и аналитику для руководителей;

возможности масштабирования и адаптации решений под новые задачи.

Для компаний, которые одновременно развивают CRM, сервис и внутреннюю автоматизацию, интерес представляет low-code подход. Он позволяет изменять отдельные сценарии и интерфейсы без постоянной разработки каждого изменения с нуля.

Российское ПО как часть ИТ-стратегии

Переход на российские решения сегодня рассматривается не только как замена одного программного продукта другим. Для ИТ-директора это вопрос совместимости, архитектуры, миграции данных, интеграций и дальнейшей поддержки. При выборе CRM или BPM-платформы компании оценивают, насколько система поддерживает продажи, сервис, аналитику и развитие внутренних процессов. В этом контексте можно рассмотреть https://bpmsoft.ru/ как один из вариантов для автоматизации клиентских и внутренних процессов. На сайте представлены CRM- и BPM-инструменты, решения для продаж, маркетинга, сервиса, закупок и других бизнес-задач. Важен и сценарий миграции. Если компания уже использует несколько разрозненных систем, рациональнее определить приоритетные процессы и переносить их поэтапно, чем пытаться сразу перестроить всю ИТ-инфраструктуру.

Автоматизировать стоит не всё подряд

Главная ошибка автоматизации — перенос в новую систему неэффективного процесса без изменений. Если менеджеры месяцами вручную переносят данные из одной таблицы в другую, цифровизация такой схемы лишь ускорит существующую проблему. Лучше начинать с процессов, где есть измеримый эффект: обработка заявок, продажи, согласования, сервис, подготовка отчетности. После первого этапа становится проще определить, какие функции действительно нужны бизнесу и куда направить следующий бюджет на автоматизацию.

Хорошая CRM или BPM-платформа в итоге должна быть не отдельным ИТ-инструментом, а рабочей средой, в которой сотрудник понимает свою задачу, руководитель видит состояние бизнеса, а клиент получает предсказуемый уровень обслуживания.