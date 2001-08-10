Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реклама отелей бесплатно возможна там, где нет оплаты за каждый показ или переход. Это органическая видимость официального сайта, базовые карточки в геосервисах, собственные каналы и работа с уже собранной аудиторией. Бесплатное размещение не отменяет расходов на сайт, контент, актуальность данных и ведение площадок.

Где размещать рекламу отеля бесплатно: официальный сайт

Официальный сайт может получать переходы из поисковой выдачи без оплаты за каждый клик. На нем отель показывает номерной фонд, услуги, правила проживания, фотографии, специальные предложения и прямое бронирование.

Поисковая видимость требует постоянной работы: обновления информации, полезных страниц и контроля технического состояния сайта. Поэтому реклама отелей бесплатно здесь означает отсутствие платы за органический переход, а не отсутствие затрат на сам ресурс.

Реклама отелей бесплатно в Яндекс Бизнесе и 2ГИС

Профиль в Яндекс Бизнесе можно вести бесплатно. В 2ГИС стандартная карточка организации также бесплатна. Отель может поддерживать адрес, контакты, фотографии и другую актуальную информацию. Платные инструменты подключаются отдельно, поэтому базовую карточку и дополнительное продвижение нужно разделять.

Из карточки гость может перейти на сайт, позвонить или выполнить другое доступное действие. Бесплатным остается базовое присутствие, но данные нужно регулярно проверять и обновлять.

Разместить рекламу отеля бесплатно в собственных каналах

MAX и Telegram позволяют отелю вести собственные каналы, во ВКонтакте можно развивать сообщество, в Дзене – канал и публикации. Здесь можно рассказывать о номерах, услугах и специальных предложениях, а пользователя направлять на сайт, в сообщение или к конкретному предложению.

За просмотр обычной публикации платить не нужно. Расходы связаны с подготовкой материалов и ведением канала. Отдельные рекламные инструменты оплачиваются отдельно.

Отзывы и рекомендации без оплаты за показ или клик

Отзывы в Картах и сервисах бронирования помогают гостю оценить объект, а рекомендации знакомых работают без покупки рекламного показа. Отель не платит за каждый такой контакт, но должен следить за актуальностью информации и отвечать на обратную связь.

Если нужно понять, где размещать рекламу отеля без оплаты за каждый клик, лучше не выбирать один канал. Официальный сайт, геосервисы, собственные каналы и отзывы решают разные задачи.

Автор: Дмитрий Сотников - эксперт гостиничного бизнеса