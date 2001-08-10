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Реклама отелей бесплатно: где размещать без оплаты за клик
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Реклама отелей бесплатно возможна там, где нет оплаты за каждый показ или переход. Это органическая видимость официального сайта, базовые карточки в геосервисах, собственные каналы и работа с уже собранной аудиторией. Бесплатное размещение не отменяет расходов на сайт, контент, актуальность данных и ведение площадок.
Где размещать рекламу отеля бесплатно: официальный сайт
Официальный сайт может получать переходы из поисковой выдачи без оплаты за каждый клик. На нем отель показывает номерной фонд, услуги, правила проживания, фотографии, специальные предложения и прямое бронирование.
Поисковая видимость требует постоянной работы: обновления информации, полезных страниц и контроля технического состояния сайта. Поэтому реклама отелей бесплатно здесь означает отсутствие платы за органический переход, а не отсутствие затрат на сам ресурс.
Реклама отелей бесплатно в Яндекс Бизнесе и 2ГИС
Профиль в Яндекс Бизнесе можно вести бесплатно. В 2ГИС стандартная карточка организации также бесплатна. Отель может поддерживать адрес, контакты, фотографии и другую актуальную информацию. Платные инструменты подключаются отдельно, поэтому базовую карточку и дополнительное продвижение нужно разделять.
Из карточки гость может перейти на сайт, позвонить или выполнить другое доступное действие. Бесплатным остается базовое присутствие, но данные нужно регулярно проверять и обновлять.
Разместить рекламу отеля бесплатно в собственных каналах
MAX и Telegram позволяют отелю вести собственные каналы, во ВКонтакте можно развивать сообщество, в Дзене – канал и публикации. Здесь можно рассказывать о номерах, услугах и специальных предложениях, а пользователя направлять на сайт, в сообщение или к конкретному предложению.
За просмотр обычной публикации платить не нужно. Расходы связаны с подготовкой материалов и ведением канала. Отдельные рекламные инструменты оплачиваются отдельно.
Отзывы и рекомендации без оплаты за показ или клик
Отзывы в Картах и сервисах бронирования помогают гостю оценить объект, а рекомендации знакомых работают без покупки рекламного показа. Отель не платит за каждый такой контакт, но должен следить за актуальностью информации и отвечать на обратную связь.
Если нужно понять, где размещать рекламу отеля без оплаты за каждый клик, лучше не выбирать один канал. Официальный сайт, геосервисы, собственные каналы и отзывы решают разные задачи.
Автор: Дмитрий Сотников - эксперт гостиничного бизнеса
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