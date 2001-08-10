Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2022
Сейчас 23:40
78,94|89,15|66,91
В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
12:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Для сахалинских школьников провели урок по роману "Над пропастью во ржи"

Для сахалинских школьников провели урок по роману

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Урок «Над пропастью во ржи» провели для учащихся 10-х классов лицея № 1 специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 26 января. Занятие прошло в рамках цикла мероприятий Всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Учащиеся узнали, что роман "Над пропастью во ржи" - результат многолетней работы одного из самых загадочных писателей XX века - Джерома Дэвида Сэлинджера. Культовое произведение, над которым автор работал почти 10 лет, -это история событий, приключившихся с подростком перед Рождеством, после исключения его из престижной частной школы.

Ребята определили, что основная мысль произведения заключается в том, чтобы уберечь детей от слишком раннего знакомства с циничным миром взрослых, не дать им сорваться в пропасть и погибнуть в бездне чёрствости и лжи, научиться находить радость в любви и добродетели, оставаться самим собой.

Школьники поделились мнением, что им понравился главный герой - подросток Холден Колфид. В основе его мечты была неправильно усвоенная им строчка из старинного стихотворения Роберта Бернса "Если ты ловил кого-то вечером во ржи…".

В завершение встречи ребята с интересом порассуждали об аналогичных ситуациях из их жизни и ответили на вопросы по материалу урока.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?