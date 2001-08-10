Для сахалинских школьников провели урок по роману

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Урок «Над пропастью во ржи» провели для учащихся 10-х классов лицея № 1 специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 26 января. Занятие прошло в рамках цикла мероприятий Всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Учащиеся узнали, что роман "Над пропастью во ржи" - результат многолетней работы одного из самых загадочных писателей XX века - Джерома Дэвида Сэлинджера. Культовое произведение, над которым автор работал почти 10 лет, -это история событий, приключившихся с подростком перед Рождеством, после исключения его из престижной частной школы.

Ребята определили, что основная мысль произведения заключается в том, чтобы уберечь детей от слишком раннего знакомства с циничным миром взрослых, не дать им сорваться в пропасть и погибнуть в бездне чёрствости и лжи, научиться находить радость в любви и добродетели, оставаться самим собой.

Школьники поделились мнением, что им понравился главный герой - подросток Холден Колфид. В основе его мечты была неправильно усвоенная им строчка из старинного стихотворения Роберта Бернса "Если ты ловил кого-то вечером во ржи…".

В завершение встречи ребята с интересом порассуждали об аналогичных ситуациях из их жизни и ответили на вопросы по материалу урока.