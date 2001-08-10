Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2022
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10:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на встречу с баскетболистом из Нигерии Майклом Ума-Окоро

Сахалинцев приглашают на встречу с баскетболистом из Нигерии Майклом Ума-Окоро

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередное заседание Клуба разговорного английского языка пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 февраля. Начало в 18:30, рассказали ТИА "Острова" в в СахОУНБ.

Гостем встречи выступит профессиональный баскетболист, тренер и основатель одноименного благотворительного фонда Майкл Ума-Окоро. Фонд - зарегистрированная некоммерческая организация, целью которой является глобальное признание важности и влияния спорта на отдельных людей и сообщества. Спикер расскажет о себе, своей родине Нигерии, карьере и планах на будущее.

Участники клуба смогут узнать об интересном опыте иностранца, задать вопросы на английском языке.

Встреча пройдет в Информационном центре международного сотрудничества (2-ой этаж СахОУНБ). Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-47.

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