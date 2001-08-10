Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобильную дорогу Лиственничное - Охотское в 2022 году капитально отремонтируют в рамках контракта жизненного цикла, что позволит повысить ответственность подрядной организации в выполнении дорожных работ, рассказали ТИА "Острова" в ГКУ "Управление Сахалинавтодор".

- Применение контракта жизненного цикла (далее КЖЦ) для дорожной отрасли понятие относительно новое. КЖЦ предусматривает выполнение комплекса строительно-монтажных работ и дальнейшее содержание объекта подрядной организацией в течении 3-х последующих лет. Такие условия контракта закрепляют один объект за подрядчиком, чем повышает интерес в улучшении качества выполняемых ремонтных работ, - рассказал первый заместитель министра Эдуард Ри. - При возникновении на отремонтированном участке дороги дефектов, относящихся к гарантийным случаям, исправление будет выполняться за счет средств подрядной организации.

- На данном участке будут применены новейшие методы приготовления и укладки асфальтобетонных смесей, будут обустроены тротуары и 6-ть автобусных остановок. Круглогодичное содержание отремонтированного участка будет осуществляться до конца 2025 года, - рассказал начальник отдела строительства и капитального ремонта автомобильных дорог Сахалинавтодор Александр Петрунин.

Выполнить капитальный ремонт участка дороги, протяженностью 5 км, планируется до ноября 2022 года.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже реализуются контракты на принципах жизненного цикла - участок автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск в границах Углегорска, автодорога к аэропорту Южно-Сахалинск, Северо-Западный объезд г.Южно-Сахалинска и участок дороги в с.Новосибирское.