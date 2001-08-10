В Южно-Сахалинске снят режим чрезвычайной ситуации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Режим ЧС сняли в Южно-Сахалинске сегодня, 26 января, в 09:00. Его вводили из-за сильного снегопада, сообщает astv.ru.

Информационная лента, с ссылкой на городскую администрацию, рассказывает, что теперь работа по расчистке и вывозу снега будет идти в плановом режиме. Основной фронт - приведение в нормативное состояние всех дорог, их расширение, уборка тротуаров, вывоз снега.

За ночь окончательно расчистили тротуары с двух сторон на участке улице Поповича от проспекта Мира до улицы Ленина. Стационарные контейнерные площадки для мусорных контейнеров, а их 395, - расчищены.