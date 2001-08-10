Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2022
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10:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Часть школьников Камчатки ушла на "дистанционку" из-за ковида

Часть школьников Камчатки ушла на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По состоянию на 24 января 127 школьных классов из 1856 классов ушли на дистанционное обучение на Камчатке из-за коронавируса, сообщает ТК "41 регион".

92 из них - в Петропавловске. Всего на "дистанционке" в связи с самоизоляцией находятся 2969 обучающихся. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.

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