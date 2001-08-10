Универсальный спорткомплекс в селе Троицкое планируют построить на федеральные средства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивские власти планируют построить универсальный спортивный комплекс в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», реализация которого начинается с 2022 года. Специалисты администрации района представили в региональное министерство сельского хозяйства и торговли проект комплексного развития села Троицкое. Данный проект предусматривает строительство каркасного универсального спортивного комплекса. Данный проект был признан соответствующим критериям и направлен Минсельхоз России для участия в федеральном отборе, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- В случае успеха на федеральном уровне, его реализация начнется с 2023 года. У сельских любителей спорта и профессионалов появится универсальный крытый комплекс для занятий летними видами спорта круглогодично, - рассказала мэр округа Светлана Швец.

Благодаря государственной поддержке у сельских населенных пунктов Сахалинской области появится возможность реализовать проекты, направленные на создание объектов спортивной, социальной и культурной сферы, а также развития инженерной инфраструктуры.

Проекты, отобранные для субсидирования, будут определены по результатам проверки проектно-сметной документации и других документов не позднее 15 ноября 2022 года.