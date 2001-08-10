В Южно-Сахалинске начинается отбор кандидатов на Доску почета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице начался прием предложений по кандидатурам для занесения на городскую Доску почета, расскащали ТИА "Острова" в городской администрации.

Соискателями могут выступить организации, предприятия и учреждения, а также жители, внесшие значительный вклад в решение социально значимых для города задач, в развитие различных сфер экономики, достигшие успехов в профессиональной и творческой деятельности. А с 2020 года на Доску почета могут размещаться фотопортреты отдельных семей, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Основания для занесения на Доску почета отражены в п. 1.3. Положения о Доске почета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22 июня 2017 года № 1665-па «О Доске почета городского округа «Город Южно-Сахалинск» (в ред. Постановления от 08.06.2020 № 1618-па).

Подробнее посмотреть информацию можно на сайте администрации Южно-Сахалинска, здесь же можно познакомиться с биографиями и справочной информацией о тех, кто был занесен на Доску почета в 2021 году.

Руководители муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а также организаций, предприятий и учреждений независимо от их организационно-правовой формы, могут до 1 мая 2020 года направлять предложения по адресу: ул. Карла Маркса, 51, оф. 215. Заявки в свободной форме принимаются на бумажном носителе (с обязательным отражением достижений соискателей). Получить консультацию по оформлению документов можно в рабочее время по телефону: 300-811.

Отбор кандидатур осуществляется комиссией. По результатам ее работы будут отобраны до 20 физических и юридических лиц, имена и названия которых ближе ко дню рождения островной столицы появятся на городской Доске почета.