В Южно-Сахалинске завершается прием заявлений от выпускников прошлых лет на сдачу ЕГЭ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент образования Южно-Сахалинска завершает прием заявлений от выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного образца об образовании и от обучающихся учреждений среднего профессионального образования на участие в сдаче единого государственного экзамена, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
ЕГЭ можно сдать по предметам: математика профильная, русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык, иностранный язык (устно), география, биология, химия, физика, информатика и ИКТ.
Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление до 1 февраля 2022 года с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым выпускник прошлых лет планирует сдавать ЕГЭ в текущем году.
Для подачи заявления необходимо иметь при себе: подлинник и ксерокопию документа удостоверяющего личность (паспорт); подлинник и ксерокопию документа государственного образца об образовании или справку из профессионального образовательного учреждения о том, что он (она) является обучающимся или выпускником 2022 года с указанием, что курс среднего общего образования пройден, СНИЛС.
Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года подают заявление для сдачи ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они осваивают в настоящее время основные общеобразовательные программы среднего общего образования до 1 февраля 2022 года.
Прием заявлений осуществляется в департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Амурская,88, каб. 403.
Дни приема заявлений: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) - с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Организована работа горячей телефонной линии по вопросам проведения единого государственного экзамена в 2022 году. Звонки принимаются по телефону: 312687(доб.2)
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