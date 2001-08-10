Разведчики на Сахалине учатся действовать в тылу условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С разведчиками армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начались боевые стрельбы в составе взводов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В обстановке максимально приближенной к боевой разведчики отрабатывают вопросы действий в дозоре, применения засад и налётов, а также вывода из строя коммуникаций в тылу условного противника.

Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса ВВО уделяется совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, скоростной стрельбы, рукопашного боя, использования холодного оружия и современных технических средств разведки, а также приёмов маскировки, при выполнении поставленных учебно-боевых задач.

Кроме того, под руководством опытных инструкторов разведчики отрабатывают нормативы по преодолению специальной полосы препятствий. Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено несколько сотен военнослужащих разведывательных подразделений армейского корпуса ВВО.