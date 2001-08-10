Представителей коренных малочисленных народов Севера из Южно-Сахалинска приглашают на собрание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коренные малочисленные народы Севера, проживающие на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", приглашаются на собрание по вопросу избрания членов фонда по устойчивому развитию четвертого "Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Правом избирать и быть избранным могут только представители коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, достигшие 18-летнего возраста и старше, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории городского округа и подтвердившие свою национальную принадлежность к коренным малочисленным народам Севера.

Мероприятие состоится 29 января в 13.00 в центральной городской библиотеке по адресу: Ленина, 244. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, подтверждающий национальную принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, а также средства индивидуальной защиты (маска).