В Южно-Сахалинске заработали несколько новых светофоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так, запущен в рабочий режим светофорный объект на перекрестке улиц Физкультурная и Пионерская. Также заработали светофоры с вызывным устройством на ул. Ленина в районе "Федоровки" и на ул. Фархутдинова в районе ТЦ "Аллея", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистам и пешеходам необходимо учитывать эту информацию при движении в этих районах.