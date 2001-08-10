Тихоокеанское
информационное агентство
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26 января участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске закроют для проезда на время расчистки
11:35, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске заработали несколько новых светофоров

В Южно-Сахалинске заработали несколько новых светофоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так, запущен в рабочий режим светофорный объект на перекрестке улиц Физкультурная и Пионерская. Также заработали светофоры с вызывным устройством на ул. Ленина в районе "Федоровки" и на ул. Фархутдинова в районе ТЦ "Аллея", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистам и пешеходам необходимо учитывать эту информацию при движении в этих районах. 

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