Тихоокеанское
информационное агентство
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26 января участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске закроют для проезда на время расчистки
09:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Рабочая поездка Валерия Лимаренко в Холмский район переносится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посещение губернатором муниципального образования, которое ранее планировалось на 27 января, состоится в другие сроки, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

В связи с изменением рабочего графика Валерий Лимаренко посетит ряд социально значимых объектов района и встретится с местными жителями позже. О дате и времени поездки будет сообщено дополнительно.

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