Малым предприятиям Южно-Сахалинска необходимо сдать статотчетность за 2021 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юридическим лицам города Южно-Сахалинска, отнесенным к субъектам малого предпринимательства в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, необходимо до 31 января отчитаться в Сахалинстат по форме № ПМ об основных показателях деятельности за 4 квартал 2021 года.
Статистическому наблюдению подлежат малые предприятия города (кроме микропредприятий), включенные в перечень респондентов.
Для уточнения необходимости предоставления формы № ПМ и иной статистической отчетности предпринимателям достаточно воспользоваться электронным сервисом статистики (https://websbor.gks.ru/online/info), введя в поисковой строке ИНН.
Актуальный бланк отчетной формы и указания по ее заполнению доступны на сайте Федеральной службы государственной статистики (ссылка<*>). Справки по телефону: 8 (4242) 31-41-54.
Стоит отметить, что непредоставление первичных статистических данных в установленном порядке является административным правонарушением, влекущим штрафные санкции для должностных и юридических лиц.
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