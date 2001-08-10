Тихоокеанское
информационное агентство
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15:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области встретится с жителями Корсаковского района

Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области встретится с жителями Корсаковского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 января 2022 года в отделении судебных приставов по Корсаковскому району состоится выездной прием граждан заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области - заместителем главного судебного пристава Сахалинской области Еленой Григорьевной Чупраковой, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Жители Корсаковского района смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан пройдет с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Корсаков, ул. Флотская, д. 15. Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (42435) 4-08-32

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