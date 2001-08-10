С 24 по 29 января в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую охлажденную навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реализация охлажденной наваги с 24 по 29 января на постоянной основе будет осуществляться в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Торговля будет производится при благоприятных погодных условиях с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:

- пр. Мира, 106А (ярмарка у «Дома торговли»):

- ИП Можайский О.В. - от 65 до 80 руб. за кг (зона вылова — Александровск-Сахалинский район);

- ИП Власов И.В. - 80 руб. (Поронайский район);

- ул. Пограничная, 26 (район «Янтаря»):

- ООО «РПК «Брайда»- 85 руб. (Поронайский и Охинский район);

- ИП Можайский О.В. - от 65 до 80 руб. (Александровск-Сахалинский район);

- ООО «Торговый дом «Адмирал» - от 80 до 85 руб. (Поронайский район);

- ул. Сахалинская, 13 (у магазина «Столичный»):

- ООО «РПК «Брайда» - 85 рубю (Поронайский и Охинский район);

- строение №17г по бул. Федора Анкудинова (северная сторона):

- ООО «РПК «Брайда» - 85 руб. (Поронайский и Охинский район).