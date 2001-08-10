Губернатор Камчатки рассказал о будущем горных лыж в крае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поделился новостями по развитию горных лыж в крае, рассказал о строительстве новых подъемников и системы оснежения склонов, сообщает ИА "Кам 24".

"На горе Морозная завершается монтаж еще одного подъемника. Он разгрузит горнолыжные трассы и позволит спортсменам совершенствовать процесс подготовки. В марте он уже начнёт работать. На базе "Эдельвейс" в Петропавловске также завершается строительство подъемника, а в следующем году мы реализуем строительство искусственного оснежения", - рассказал губернатор на своей странице в "Инстаграм".

По его словам, из-за того, что снега в последние годы в Петропавловске немного, процесс подготовки спортсменов в городе находится под угрозой.

"Буквально на днях приняли решение, что в этом году будет профинансировано строительство подъемника в Быстринском районе в посёлке Эссо на горе Олегендэ. Деньги из бюджета уже выделаны. Уверены, что этот горнолыжный курорт станет точкой притяжения для горнолыжников и сноубордистов Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - отметил Солодов.