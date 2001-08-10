Дорожники Южно-Сахалинска активно взялись за расчистку тротуаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акцент на удобство пешеходов и особенно школьников - такую задачу по итогам оперативного штаба по ликвидации последствий циклона поставили в администрации города перед дорожными и коммунальными службами Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Наша главная задача сейчас оперативно реагировать на сигналы, поступающие от жителей на нерасчищенные тротуары и пешеходные пути, - отметил первый вице-мэр Андрей Ковальчук. - Если с улично-дорожной сетью мы разобрались, проезд для транспорта обеспечен, то пешеходы еще испытывают некоторые неудобства. Сегодня дети вернулись в школы и их безопасность при передвижении по городу остается для нас приоритетом.
Днем в понедельник на расчистке улично-дорожной сети в Южно-Сахалинске, планировочных районах и селах городского округа задействовано 146 единиц техники и более 108 рабочих.
Работы по расчистке тротуаров и вывозу снега запланированы на участках улиц: Больничная (от Мира до Ленина), Ленина (от Емельянова до Пуркаева), Крайняя (от Мира до Долинской), Хабаровская (от Мира до Комсомольской), Поповича (от Мира до Чехова), Сахалинская (от Комсомольской до «Слезы»).
Также расширение проезжей части и вывоз снега будет вестись на улицах: Хабаровская, Надежды, Зеленая, Речная, 2-я Центральная, Пушкина, Комсомольская, Строительная, Есенина (от пр. Мира до ул. Комсомольская), Милицейская, Южно-Сахалинская (от Сахалинской до школы №9), Железнодорожная (от ул. Деповская до ул. Сахалинская, от ул. Пограничная до пр. Победы), Анивская (от ул. Моторной до ул. Деповская), Тихая (от ул. Моторной до ул. Деповская), Моторная, Охинская, Деповская.
Кроме того, на пр. Мира (от ул. Больничной до ул. Украинской) продолжается зачистка радиусов, расчистка заездов, треугольников видимости, пешеходных переходов и тротуаров.
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