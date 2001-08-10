Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2022
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Жители Курильских островов ощутили землетрясение
14:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Дорожники получают благодарности от жителей за оперативное реагирование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После мощного снежного циклона в особенно сложной ситуации
оказались жители отдаленных районов городского округа, которые были
отрезаны от центральных дорог, где расчистка проводилась в первую
очередь.
 
Работая даже в таких непростых и напряженных условиях, дорожники не
оставляли без внимания просьбы людей, чьи дома расположены в труднодоступных
местах. Так, одна из жительниц Ключей обратилась к подрядчику МКП «Завод
строительных материалов им. Федотова». Ее дом находится в отдалении от села -
практически в лесу. И проезда к основной дороге населенного пункта после метели
не было.
 
- У нас сложный рельеф, идущий через реку в гору, в лесной массив. И эта
метель сковала единственную дорогу к селу. Другого выхода мы не видели — лично
обратились к подрядчику, чтобы он помог нам в этой ситуации. Просили пробить
дорогу хотя бы в одну колею с карманами для разъезда машин. И были приятно
удивлены, что проезд почистили во всю ширину. Очень благодарны работникам и
лично руководителю - Алексею Римше, что не оставили в нас беде. Сейчас не
испытываем проблем, очень комфортно добираться до города теперь, - рассказала
Елена Слепцова.
 
В настоящее время на территории села Ключи продолжается расчистка дорог.
Проезд по всем улицам обеспечен, на некоторых пока в одну полосу. Минувшей
ночью снегоуборочная техника работала на расширении проезжей части, снег
вывозили на улицах Советской, Тихорецкой, Геофизической.
 
Отметим, отдельные просьбы произвести дополнительную расчистку, а также
убрать снег со съездов к частным домовладениям жители направляют в отдел по
управлению территорией. Все сигналы оперативно передают подрядчику для учета в
работе.

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