Дорожники получают благодарности от жителей за оперативное реагирование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После мощного снежного циклона в особенно сложной ситуации

оказались жители отдаленных районов городского округа, которые были

отрезаны от центральных дорог, где расчистка проводилась в первую

очередь.

Работая даже в таких непростых и напряженных условиях, дорожники не

оставляли без внимания просьбы людей, чьи дома расположены в труднодоступных

местах. Так, одна из жительниц Ключей обратилась к подрядчику МКП «Завод

строительных материалов им. Федотова». Ее дом находится в отдалении от села -

практически в лесу. И проезда к основной дороге населенного пункта после метели

не было.

- У нас сложный рельеф, идущий через реку в гору, в лесной массив. И эта

метель сковала единственную дорогу к селу. Другого выхода мы не видели — лично

обратились к подрядчику, чтобы он помог нам в этой ситуации. Просили пробить

дорогу хотя бы в одну колею с карманами для разъезда машин. И были приятно

удивлены, что проезд почистили во всю ширину. Очень благодарны работникам и

лично руководителю - Алексею Римше, что не оставили в нас беде. Сейчас не

испытываем проблем, очень комфортно добираться до города теперь, - рассказала

Елена Слепцова.

В настоящее время на территории села Ключи продолжается расчистка дорог.

Проезд по всем улицам обеспечен, на некоторых пока в одну полосу. Минувшей

ночью снегоуборочная техника работала на расширении проезжей части, снег

вывозили на улицах Советской, Тихорецкой, Геофизической.

Отметим, отдельные просьбы произвести дополнительную расчистку, а также

убрать снег со съездов к частным домовладениям жители направляют в отдел по

управлению территорией. Все сигналы оперативно передают подрядчику для учета в

работе.