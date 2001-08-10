В пригородах Южно-Сахалинска работы по расчистке от снега проходят без срывов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Силы дорожников и управляющих компаний сосредоточены на расширении уже пробитых дорог, расчистке тротуаров и вывозе снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, дорога Южно-Сахалинск - Синегорск обработана противогололедными материалами, общественный транспорт ходит по расписанию. В Санаторном внутриквартальные проезды расчищены, сегодня запланировано освободить от снега автомобильную стоянку в районе дома 21. В Синегорске продолжается расчистка дворов.

В Новом Дальнем ведутся работы по расчистке ул. Байкальской и Большая Полянка до нормативного состояния дороги. В самом селе идет вывоз снега с внутриквартальных проездов. Снегоуборочные мероприятия вчерашнего дня выполнены в полном объеме.

В Березняках к расширению улиц и внутриквартальных проездов привлекли семь единиц техники: фронтальные погрузчики, ротор, бульдозер и др. Готовится площадка для временного складирования снега. Затем дорожники приступят к вывозу.

В Луговом сегодня работы проводятся на 2-й Заречной, Гайдука, Пионерской.

В Ново-Александровске открыты все улицы и внутриквартальные проезды. В Ключах поступили жалобы от жителей частного сектора: при работе техники ворота домостроений подпираются снегом, люди с трудом могут выйти на улицу. Это вопрос сейчас решается.

В Хомутово, Лиственничном и Христофоровке проезд обеспечен по всем улицам.