Перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске продолжают принимать автотранспорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки продолжают принимать личный транспорт горожан. Оставить машины можно по следующим адресам:

- площадка возле музея «Россия - моя история», 60 мест;

- район ул. Горнолыжной (входная группа СТК «Горный воздух»), 120 мест;

- район пл. Победы, 50 мест;

- в районе дома №51 по ул. Карла Маркса, заезд транспорта – со стороны ул. Антона Буюклы, 50 мест;

- в районе дома №280А по ул. Комсомольской, 100 мест;

- в районе перекрестка улиц Пуркаева и Горького (севернее «Кристалла»); 40 мест;

- пер. Алтайский (парковка в районе парка), 50 мест;

- в районе дома №23 ул. Поповича (участок между ул. Поповича и проезда М.Ю.Зацаринного), 40 мест;

- по ул. Хабаровской между пр. Мира и ул. Дзержинского (участок в районе ПСО, 50 мест;

- в районе дома №111 по ул. Комсомольская (участок между ул. Горная и пер. Студенческим), 50 мест;

- парковка западнее музея книги Чехова, (заезд с ул. Буюклы), 30 мест;

- площадка между домами №16 и №18 по ул. Поповича, 42 места;

- парковка в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге, 100 мест;

- в районе дома №151 по ул. Комсомольской (участок бывшего «Дома офицеров»), 40 мест;

- в районе зд. № 4 по ул. Детской (парковка городского парка), 52 места;

- в районе зд. № 133 по ул. Комсомольская (парковка городского парка), 36 мест;

- в районе пл. Славы, 90 мест;

- площадка в Дальнем в районе дома №9 по ул. Крымской (участок между ул. 1-й Московской и ул. Крымской), 100 мест. Заезд со стороны 1-ой Московской. Обращаем, внимание, что шлагбаум на въезде открыт, проезд свободный;

- парковка на территории ярмарки в районе Дома торговли. Обращаем внимание, что заезд осуществляется со стороны ул Рождественской (гостиница «Пасифик плаза»). Подъезд на площадку пока обеспечен только в одну полосу.

Кроме того, разрешается парковать личный транспорт вдоль проезжих частей следующих улиц:

пр. Мира

от ул. Пионерская до ул. Бумажная (восточная сторона)

от ул. Курильская до ул. Сахалинская (восточная сторона)

от пр. Победы до ул. Поповича (восточная сторона)

от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (восточная сторона

от ул. Есенина до ул. Больничная (восточная сторона)

ул. Сахалинская

от ул. Комсомольская до ул. Физкультурная (северная сторона)

от ул. Дзержинского до ул. Чехова (северная сторона)

ул. Ленина

от пр. Победы до ул. Емельянова (восточная сторона)

ул. Пуркаева

от ул. Комсомольская до ул. Горького (южная сторона)

от пр. Мира до ул. Ленина (южная сторона)

ул. Больничная

от ул. Горького до пр. Мира (южная сторона)

пр. Победы

от ул. Горького до ул. Комсомольская (южная сторона)

от пр. Мира до ул. Чехова (северная сторона)

от ул. Ленина до Железнодорожного переезда (северная сторона)

ул. Комсомольская

от ул. Сахалинская до пр. Коммунистический (восточная сторона)

от пр. Победы до ул. Пограничная (западная сторона)

ул. Горького

от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (западная и восточная сторона).

Добавим, что граждане также могут оставить свои авто на парковке у торгового центра «Орбита». В ночное время, с 22.00 до 9.00, транспорт принимает парковка возле ТЦ «Березка» на ул. Пограничной. Также круглосуточно работает парковка возле дома №257A по ул. Комсомольской (район ТДЦ «Столица»). Парковка возле самого здания «Столицы» работает до 22.00. Те, кто заехал до этого времени, могут оставаться там до утра. После 22.00 на эту парковку транспорт не запускают.

Кроме того, в ночное время транспорт автовладельцев принимает территория возле «Газпромбанка» в районе пересечения ул. Физкультурной и пр. Победы.