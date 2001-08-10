Сахалинцы стали в пять раз чаще обращаться на горячую линию ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На горячую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области за время прохождения циклона, в период с 13 по 19 января, зарегистрировано 3407 заявок, из них 3070 касаются расчистки от снега и вывоза мусора, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Если в первый день циклона, 13 января, на номер кол-центра обратилось 208 человек, то после его завершения, с началом активной расчистки дворов и внутриквартальных проездов это число увеличилось в 5 раз и достигло отметки в 999 в сутки.
- Больше всего сейчас звонков, более 90%, по расчистке от снега и вывозу мусора. Много поступает заявок в WhatsApp. К сожалению, мы тратим много времени на выяснение контактных данных. Многие заявки дублируются: люди сначала пишут в мессенджер, а потом еще звонят, или наоборот. Так делать не нужно, потому что это увеличивает время обработки сообщений, - отметила руководитель кол-центра Татьяна Букреева.
В случае, если вы решили отправить сообщение на WhatsApp, то указывайте сразу ФИО, адрес и проблему.
Напомним, что для удобства южносахалинцев с 18 января прекращен прием звонков и сообщений на различных муниципальных горячих линиях. Вместо этого расширен штат областного кол-центра по вопросам ЖКХ и введен единый номер для обращений и звонков от жителей Южно-Сахалинска. Операторы принимают звонки с 8:00 до 21:00.
Направить информацию на горячую линию можно следующими способами:
- позвонить по номеру 8‑800-302-00-65 со стационарного или *0065 с мобильного телефонов;
- написать через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Житель Бурятии украл красную икру, которую сахалинец просил его передать в Иркутск
- 15:11 Сегодня В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске проверят управляйки, плохо расчистившие дворы от снега
11:18 Сегодня Малообеспеченным семьям Сахалинской области помогут повысить благосостояние
15:01 13 Января На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
11:15 13 Января Проходящий циклон может оставить без лицензии некоторые управляйки Южно-Сахалинска
15:04 13 Января Сахалинец пригласил незнакомых дам в гости и остался без кредитки и водительского удостоверения
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 11:09 Сегодня В парке Южно-Сахалинска состоится "Праздник игровых автоматов"
- 11:32 Вчера Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
- 12:44 18 Января Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января
- 12:00 17 Января На Сахалине в 2021 году в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?