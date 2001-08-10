Сахалинцы стали в пять раз чаще обращаться на горячую линию ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горячую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области за время прохождения циклона, в период с 13 по 19 января, зарегистрировано 3407 заявок, из них 3070 касаются расчистки от снега и вывоза мусора, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Если в первый день циклона, 13 января, на номер кол-центра обратилось 208 человек, то после его завершения, с началом активной расчистки дворов и внутриквартальных проездов это число увеличилось в 5 раз и достигло отметки в 999 в сутки.

- Больше всего сейчас звонков, более 90%, по расчистке от снега и вывозу мусора. Много поступает заявок в WhatsApp. К сожалению, мы тратим много времени на выяснение контактных данных. Многие заявки дублируются: люди сначала пишут в мессенджер, а потом еще звонят, или наоборот. Так делать не нужно, потому что это увеличивает время обработки сообщений, - отметила руководитель кол-центра Татьяна Букреева.

В случае, если вы решили отправить сообщение на WhatsApp, то указывайте сразу ФИО, адрес и проблему.

Напомним, что для удобства южносахалинцев с 18 января прекращен прием звонков и сообщений на различных муниципальных горячих линиях. Вместо этого расширен штат областного кол-центра по вопросам ЖКХ и введен единый номер для обращений и звонков от жителей Южно-Сахалинска. Операторы принимают звонки с 8:00 до 21:00.

Направить информацию на горячую линию можно следующими способами:

- позвонить по номеру 8‑800-302-00-65 со стационарного или *0065 с мобильного телефонов;

- написать через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.