Сахалинские медучреждения обеспечивают кислородными станциями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению Валерия Лимаренко две станции, которые поставляют жизненно необходимый кислород пациентам с коронавирусной инфекцией, установлены в инфекционном госпитале Долинской ЦРБ. Еще три появятся в Корсаковской и Ногликской ЦРБ, а также в городской больнице Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сфера здравоохранения для нас является приоритетной. В медучреждениях региона регулярно обновляется оборудование для лечения сахалинцев и курильчан. Решение о приобретении кислородных станций было принципиальным, поскольку это сейчас жизненная необходимость, учитывая, что в мире выявляются новые штаммы коронавирусной инфекции, – отметил Валерий Лимаренко.

До двух баллонов кислорода в сутки требуется одному больному, проходящему стационарное лечение в инфекционном госпитале. При тяжелом состоянии эта потребность увеличивается до 5 баллонов. Оксиген помогает предотвратить и устранить кислородное голодание тканей и органов, которое в свою очередь может привести к более тяжелым последствиям, например, сердечной недостаточности. До появления кислородных станций в островных медучреждениях приходилось использовать баллонный газ. Сейчас его производят специальные концентраторы.

– В Долинской ЦРБ кислородные станции запустили в конце декабря. Раньше приходилось использовать 350-400 баллонов в сутки, сейчас – не более 150. Технически это выглядит так – концентратор из атмосферного воздуха путем абсорбции выделяет чистый кислород, который по специальным каналам поставляется в палаты. Для этого предварительно проведена работа по проводке дополнительных резервных линий – отдельная на каждое отделение, – рассказал главный врач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин.

Лечение в Долинской ЦРБ сейчас проходят 156 пациентов. Из них 98 человек получают кислород. Потребность в нем имеется во всех медицинских учреждениях, в которых лечат больных коронавирусом.

– Установка собственных станций позволяет не зависеть от климатических условий, когда доставка баллонов может быть затруднена из-за отсутствия подъездных путей. Прошедшая метель это отчетливо показала на примере Долинской ЦРБ. Благодаря собственным концентраторам все больные были обеспечены кислородом в нужном объеме. Это выгодно и финансово, поскольку стоимость баллонного газа существенно выше, чем производимого собственными мощностями, – прокомментировала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ирина Великанова.

В ближайшее время в Сахалинской области будут установлены еще три кислородные станции. До конца января заработает кислородный концентратор в Корсаковской ЦРБ. В феврале аналогичное оборудование будет поставлено в городскую больницу Южно-Сахалинска. В мае кислородная станция появится в Ногликской ЦРБ. На приобретение оборудования 115 миллионов рублей выделено из областного бюджета, еще 33 миллиона удалось привлечь из федерального.