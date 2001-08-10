Почти 250 тысяч пассажиров перевезли сахалинские

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2021 году на островной магистрали рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» перевезено 244 тыс. пассажиров (+42,8% к 2020 году). Всего с начала эксплуатации данного подвижного состава на Сахалине перевезено более 475 тыс. пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в < службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги .

Напомним, что РА-3 начали курсировать на пригородных пассажирских направлениях островной железной дороги с 1 сентября 2019 года. Современный и комфортабельный подвижной состав, получивший по инициативе жителей острова название «Орлан», быстро приобрел популярность у пассажиров.

Из семи маршрутов, по которым на Сахалине курсируют РА-3, наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях западного побережья острова: Холмск – Чехов – Томари — более 180 тыс. пассажиров с начала эксплуатации. Второй по популярности маршрут — Южно-Сахалинск – Томари — по нему за все время перевезено 127 тыс. человек. В направлении Южно-Сахалинск – Корсаков перевезено 98 тыс. пассажиров. По новому экспресс-маршруту Южно-Сахалинск – Поронайск, запущенному в феврале 2021 года, перевезено почти 38,5 тыс. человек.