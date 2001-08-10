В Южно-Сахалинске открывают дополнительный полигон для приема снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации последствий сильного снежного циклона. Расчистка города и вывоз снега ведутся в круглосуточном режиме. Мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным принято решение организовать дополнительный полигон для прима снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом вопросе муниципалитет поддержал губернатор, вопрос решен максимально оперативно.
Определена подрядная организация, которая будет заниматься обслуживанием полигона. В настоящее время техника готовит площадку для складирования снега на ул. Гвардейской в селе Дальнем. Планируется, что она будет готова к приему уже после 22.00. Приём снега бесплатный.
Как рассказал директор МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» Алексей Римша, полигон в первую очередь необходим для приема снега из самого села Дальнего, нового микрорайона, а также других расположенных в этой части городского округа территорий.
По предварительным расчетам, полигон сможет принять порядка 50 тысяч кубометров снега. Планируется, что площадка проработает до 10 дней. Снег будут принимать круглосуточно, будет дежурить бульдозер.
Напомним, в городе круглосуточно работают северный и южной полигоны, которые принимают снег от всех, кому это необходимо. Также на уровне правительства решается вопрос об открытии еще одного полигона.
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