С улиц Южно-Сахалинска эвакуируют машины, мешающие расчистке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром, 19 января, совместный рейд представителей городской администрации и ГИБДД прошел по улице Ивана Куропатко: здесь брошенные автомобили препятствовали ходу снегоуборочных работ. В результате на арестплощадку были вывезены две машины, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Сергей Федорук, после циклона проблема оставленного транспорта в Южно-Сахалинске приобрела серьезные масштабы. Некоторые умудрились припарковать авто даже на проезжей части. И спустя несколько суток после метели не пытаются расчистить и убрать личный транспорт.

Сначала инспектирующие пытаются разыскать автовладельца. Если это не удается, машину эвакуируют. Например, в ходе вчерашнего рейда в течение дня на арестплощадку отправили 13 автомобилей.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан ответственно отнестись к ситуации с расчисткой города и убрать брошенные на улицах машины.

Личный транспорт можно оставить на бесплатных перехватывающих парковках, специально открытых для этих целей на территории всего городского округа. Адреса парковок - на сайте администрации.