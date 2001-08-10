Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2022
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В расписание маршрута №8 в Южно-Сахалинске внесено изменение
14:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В расписание маршрута №8 в Южно-Сахалинске внесено изменение

В расписание маршрута №8 в Южно-Сахалинске внесено изменение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изменение в расписание городского маршрута №8, движущегося от железнодорожного вокзала до аэропорта, вводится с 20 января, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, вечерний рейс данного маршрута из аэропорта в сторону города с завтрашнего дня будет осуществляться в 18.10 вместо 17.55.

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