На Сахалине стартовали учебно-методические сборы с командирами рот
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках командирской подготовки офицерского состава на базе мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали сборы с командирами рот (батарей) и их заместителями, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Под руководством командиров соединений и воинских частей офицеры изучают вопросы организации занятий по боевой подготовке с учётом новых форм и методов боевого применения подразделений в условиях ведения современного боя, а также с использованием современных средств разведки включая комплексы беспилотной авиации (БпЛА).
Кроме того, в течение недели командиры подразделений будут совершенствовать свои навыки и умения в области знания современных образцов вооружения и военной техники, покажут уровень своей физической и огневой подготовки
Помимо этого, участникам сборов предстоит продемонстрировать навыки вождения колёсной и гусеничной техники в условиях сильно пересечённой местности и ограниченной видимости, а также стрельбе из стрелкового оружия, как днем, так и ночью.
В дополнение к практическим занятиям офицеры примут участие в лекциях по военно-политической подготовке, где им будут доведены основные изменения в методике изучения личного состава.
Всего в учебно-методических сборах задействовано несколько сотен офицеров армейского корпуса ВВО.
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