Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2022
Сейчас 18:35
76,33|87,02|66,91
В расписание маршрута №8 в Южно-Сахалинске внесено изменение
13:32, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине стартовали учебно-методические сборы с командирами рот

На Сахалине стартовали учебно-методические сборы с командирами рот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках командирской подготовки офицерского состава на базе мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали сборы с командирами рот (батарей) и их заместителями, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Под руководством командиров соединений и воинских частей офицеры изучают вопросы организации занятий по боевой подготовке с учётом новых форм и методов боевого применения подразделений в условиях ведения современного боя, а также с использованием современных средств разведки включая комплексы беспилотной авиации (БпЛА).
Кроме того, в течение недели командиры подразделений будут совершенствовать свои навыки и умения в области знания современных образцов вооружения и военной техники, покажут уровень своей физической и огневой подготовки

Помимо этого, участникам сборов предстоит продемонстрировать навыки вождения колёсной и гусеничной техники в условиях сильно пересечённой местности и ограниченной видимости, а также стрельбе из стрелкового оружия, как днем, так и ночью.

В дополнение к практическим занятиям офицеры примут участие в лекциях по военно-политической подготовке, где им будут доведены основные изменения в методике изучения личного состава.

Всего в учебно-методических сборах задействовано несколько сотен офицеров армейского корпуса ВВО.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?