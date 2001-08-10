Метанольный завод построят в Амурской области до 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство метанольного завода начнется в Сковородине в следующем году. Планируется, что объект будет готов до 2025 года. В общей сумме масштабный проект обойдется более чем в 40 миллиардов рублей, сообщает ИА "Порт Амур".

Информационное агентство напоминает, что реализация проекта стартовала еще в 2019 году. В настоящее время специалисты разрабатывают техническую документацию и базовые проекты, включающие установку производства метанола и воздухоразделительную установку. Также идет работа над проектированием внеплощадочных сетей.

В проект удалось привлечь федеральное финансирование. Так, из федеральной казны потратят 2,9 миллиарда рублей на создание объектов электроэнергии, газоснабжения, водоотведения, водоснабжения и транспортной инфраструктуры, а на социальное развитие уйдет два миллиарда.