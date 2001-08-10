Сахалинцев приглашают поучаствовать в онлайн-викторине, посвященной 75-летию островного региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная библиотека Сахалинской области приглашает всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в онлайн-викторине «Моя Россия: Сахалинская область», приуроченной к 75-летию островного региона. Тестирование станет первым в серии краеведческих онлайн-викторин, которые в течение 2022 года пройдут в библиотеках Республики Башкортостан, Еврейского автономного округа и Республики Крым. Победители региональных состязаний сразятся за звание знатока в финальной межрегиональной викторине "Моя России", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Организатором областных и межрегиональной викторин выступает Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Цель тестирования - повышение интереса к изучению истории и культуры регионов родной страны.
Областные викторины краеведческой направленности пройдут в библиотеках четырех регионов России согласно утвержденному графику с 11 января по 26 декабря текущего года в два обязательных этапа:
- с 11 января по 10 ноября - отборочный этап, участие в региональных викторинах Библиотек–участниц;
- с 11 ноября по 20 декабря - заключительный, участие победителей региональных викторин в межрегиональном состязании.
Открывает серию тестирования Сахалинская область, которой 2 января исполнилось 75 лет. Все желающие могут проверить свои знания о родном крае, ответив на 30 вопросов по пяти темам: «Вехи истории», «Культура», «На вес золота: о людях, внесших значимый вклад в историю развития региона», «Здесь хочется жить: интересные места» и «Ратные страницы 1941-1945 гг.». Максимальное время для выполнения заданий – 60 минут.
Для участия в региональном (Сахалинском) этапе викторины каждому участнику необходимо будет пройти регистрацию на сайте СахОУНБ. Подробная информация о прохождении тестирования указана в Положении.
Викторина «Моя Россия: Сахалинская область» будет доступна в онлайн-режиме на сайте библиотеки с 19 января по 20 февраля.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-45.
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