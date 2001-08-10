В Южно-Сахалинске военные помогают расчищать от снега детские сады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие 68-го армейского корпуса принимают участие в ликвидации последствий снежного циклона. Они помогли освободить из снежного плена территории 39 дошкольных образовательных учреждений города. В 8 детских садах работы проводятся сегодня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы выражаем слова благодарности руководству армейского корпуса, что откликнулось на просьбу о помощи в расчистке территорий дошкольных образовательных учреждений Южно-Сахалинска. Хочется сказать искреннее спасибо всем ребятам-военнослужащим, что пришли на выручку педагогическому составу и родительской общественности, - отметила директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова.

Группа военнослужащих сегодня очищает детские сады №3 «Золотой ключик», № 19 «Аленушка», № 2 «Березка». Еще один снежный десант очищает территории детских садов № 49 «Ласточка» и № 33 «Дюймовочка». Третья группа отправилась на помощь в ДОУ: № 27 «Зарничка», № 48 «Малыш», № 38 «Лучик».

- После циклона мы своими силами вместе с родителями очищали территорию: освободили пожарные лестницы, входы и участки для прогулок, но снега выпало очень много, - рассказала заведующая детским садом № 38 «Лучик» Виктория Катанцева. - Сегодня к нам присоединились военные, спасибо им огромное за помощь, а также администрации города. Уверена, что постепенно мы справимся с последствиями этой масштабной метели.