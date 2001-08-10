В Южно-Сахалинске массово эвакуируют автомобили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профилактический рейд по эвакуации автомобилей, припаркованных в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и мешающих расчистке от снега, прошел сегодня на улице Горького в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате только до обеда, эвакуировано порядка 15 автомобилей и 18 водителей привлечены к административной ответственности. Стоит отметить, что за данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Кроме того, автолюбителям придется оплатить за эвакуацию в размере 4297 рублей, а также за время нахождения транспортного средства на штрафстоянке (45 рублей/час).

Чтобы забрать свой автомобиль, владельцам необходимо обратиться в Дежурную часть Госавтоинспекции по адресу: Южно-Сахалинск, улица Сахалинская 46 в. После, в отношении водителя вынесут постановление о наложении административного штрафа, а также выдадут разрешение на выдачу автомобиля со спецстоянки.

Сообщить о фактах незаконной парковки транспортных средств можно позвонив в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8 (4242) 789-497 или 8 (4242) 780-063.