Сахалинский зоопарк утопает в снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зоопарк почти неделю пытается избавиться от сугробов, которые щедро принесла трёхдневная метель. Рабочие трудятся в две смены, день открытия учреждения даже приблизительно пока назвать не могут, рассказывает astv.ru.

К этому моменту расчищены пожарные подъезды, кровли вольеров, есть доступ к производственным объектам. Начали расчистку уличных вольеров животных.

- Дату открытия зоопарка для посетителей пока спрогнозировать сложно, - рассказал АСТВ директор зоопарка Степан Сергеев. - Возможно территория и экспозиции будут открываться поэтапно, поскольку еще предстоит выполнить очень большой объем работы.