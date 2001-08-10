Южносахалинцам напоминают о местах, где можно оставить личный транспорт на время расчистки города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки продолжают принимать личный транспорт горожан. На территории города сформировано 19 таких площадок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Припарковать автомобили можно по следующим адресам:

- площадка возле музея «Россия - моя история», 60 мест;

- район улицы Горнолыжной (входная группа СТК «Горный воздух), 120 мест;

- район площадь Победы, 50 мест;

- в районе дома №51 по ул. Карла Маркса, заезд транспорта – со стороны ул. Антона Буюклы, 50 мест;

- в районе дома №280А по ул. Комсомольской, 100 мест;

- в районе перекрестка ул. Пуркаева и ул. Горького (севернее Кристалла); 40 мест;

- пер. Алтайский (парковка в районе парка), 50 мест;

- в районе дома № 23 ул. Поповича (участок между ул. Поповича и проезда М.Ю.Зацаринного), 40 мест;

- по ул. Хабаровская между пр. Мира и ул. Дзержинского (участок в районе ПСО, 50 мест;

- в районе дома № 111 по ул. Комсомольская (участок между ул. Горная и пер. Студенческим), 50 мест;

- парковка западнее музея книги Чехова, (заезд с ул. Буюклы), 30 мест;

- площадка между домами № 16 и №18 по ул. Поповича, 42 места;

- Парковка в районе подъезда к гондольнокресельной дороге, 100 мест,

- площадка в районе дома № 9 по ул. Крымской (участок между ул. 1-й Московской и ул. Крымской), 100 мест;

По состоянию на 18 января свободные места есть практически на всех объектах.

В ближайшее время будут подготовлены к приему транспорта следующие парковки:

- в районе дома № 151 по ул. Комсомольской (участок бывшего «Дома офицеров»), 60 мест,

- в районе зд. № 4 по ул. Детской (парковка городского парка), 52 места;

- в районе зд. № 133 по ул. Комсомольская (парковка городского парка), 36 мест;

- в районе площади Славы, 100 мест;

- парковки вдоль ул. Физкультурная с восточной стороны;

Обращаем внимание, что на ряде парковок сегодня будут вестись работы по расчистке территорий

Кроме того, разрешается парковать личный транспорт вдоль проезжих частей следующих улиц:

пр. Мира

от ул. Пионерская до ул. Бумажная (восточная сторона)

от ул. Курильская до ул. Сахалинская (восточная сторона)

от пр. Победы до ул. Поповича (восточная сторона)

от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (восточная сторона)

от ул. Есенина до ул. Больничная (восточная сторона)

ул. Сахалинская

от ул. Комсомольская до ул. Физкультурная (северная сторона);

от ул. Дзержинского до ул. Чехова (северная сторона);

ул. Ленина

от пр. Победы до ул. Емельянова (восточная сторона)

ул. Пуркаева

от ул. Комсомольская до ул. Горького (южная сторона)

от пр. Мира до ул. Ленина (южная сторона)

ул. Больничная

от ул. Горького до пр. Мира (южная сторона)

пр. Победы

от ул. Горького до ул. Комсомольская (южная сторона)

от пр. Мира до ул. Чехова (северная сторона)

от ул. Ленина до Железнодорожного переезда (северная сторона)

ул. Комсомольская

от ул. Сахалинская до пр. Коммунистический (восточная сторона);

от пр. Победы до ул. Пограничная (западная сторона);

ул. Горького

от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (западная и восточная сторона);

Добавим, что по граждане также могут оставить свои авто на парковке ТЦ «Березка» на ул. Пограничной, у торгового центра «Орбита» на ул. Емельянова, на ярмарочной площадке возле «Дома торговли», а также в северной части парковки возле ТДЦ «Столица. Кроме того, в ночное время транспорт автовладельцев принимает территория возле «Газпромбанка» в районе пересечения ул. Физкультурной и пр. Победы.