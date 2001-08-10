Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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12:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января

Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения безопасности на период активной работы снегоуборочной техники  занятия во всех школах областного центра будут проходить с использованием дистанционных технологий до 22 января включительно. К очным занятиям учащиеся всех школ городского округа вернутся в понедельник, 24 января, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Решение о продлении дистанционного обучения стало итогом сегодняшнего штаба по ЧС при мэре города Сергее Надсадине. На данный момент дорожная обстановка в городе все еще непростая. Особенно это ощущается на тротуарах. Передвижение детей по обочинам не расширенных дорог также небезопасно. Кроме того, данная мера снизит количество авто на городских улицах, что в значительной мере облегчит работу снегоуборочной техники.

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