Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения безопасности на период активной работы снегоуборочной техники занятия во всех школах областного центра будут проходить с использованием дистанционных технологий до 22 января включительно. К очным занятиям учащиеся всех школ городского округа вернутся в понедельник, 24 января, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Решение о продлении дистанционного обучения стало итогом сегодняшнего штаба по ЧС при мэре города Сергее Надсадине. На данный момент дорожная обстановка в городе все еще непростая. Особенно это ощущается на тротуарах. Передвижение детей по обочинам не расширенных дорог также небезопасно. Кроме того, данная мера снизит количество авто на городских улицах, что в значительной мере облегчит работу снегоуборочной техники.