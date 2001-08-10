Сахалинским аграриям рассказали, как растить урожай с помощью беспилотников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первое в этом году совещание для аграриев провели специалисты регионального Центра развития сельхозкооперации при поддержке министерства сельского хозяйства и торговли области. Слушатели узнали о передовых технологиях в сельском хозяйстве: IT-проектах, беспилотных машинах и новых функциях дронов, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.

- Три типа летательных аппаратов могут существенно упростить хозяйственную жизнь аграриев: самолетный, вертолетный и мультикоптер, - рассказал эксперт семинара Эдуард Абрамов. - Они отличаются продолжительностью полета и выполняемыми функциями. Такие аппараты можно использовать для мониторинга полей, внесения удобрений, картографирования, наблюдения за животными на ферме, выявления сорняков. При желании можно настроить дрон и на борьбу с борщевиком.

Еще одно современное в сельском хозяйстве направление - "умная" техника. Такие машины уже производятся в России на базе трактора Кировец, что делает доступным внедрение современных технологий в том числе для островных фермеров уже сегодня.

В рамках совещания аграрии узнали о структуре и задачах будущего агропромышленного парка на Сахалине. Проект планируют реализовать уже в 2023 году. Владельцы хозяйств также могут стать его резидентами и развивать свое дело, используя дополнительные меры господдержки.

Напомним, Центр развития сельхозкооперации и поддержки фермеров работает в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Специалисты помогают в решении земельных вопросов, получении финансовой господдержки, проводят бесплатные тренинги. За 2021 год прошло 26 обучающих мероприятий по актуальным тематикам, всего же сахалинские аграрии получили более 1,5 тысяч консультаций.