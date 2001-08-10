Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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В Южно-Сахалинске массово эвакуируют автомобили
10:10, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске принимают заявки на выездную вакцинацию коллективов

В Южно-Сахалинске принимают заявки на выездную вакцинацию коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается прививочная кампания против коронавируса. Содействие в организации выездной вакцинации трудовым коллективам оказывает администрация Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, желающие сделать прививку от covid-19, а также ревакцинироваться на предприятиях могут направить списки сотрудников до 13.00 21 января на электронную почту: osv@yuzhno-sakh.ru.

Также напомним, индивидуально записаться на прививку от коронавирусной инфекции горожане могут несколькими способами: через портал госуслуг, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 (доб. 10).

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