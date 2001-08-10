Южносахалинские школьники продолжат учиться дистанционно до среды включительно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17, 18 и 19 января занятия во всех южносахалинских школах будут проходить с использованием дистанционных технологий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мэром города Сергеем Надсадиным поставлена задача в эти дни проверить качество расчистки подъездных путей ко всем учреждениям образования городского округа, а также максимально оперативно организовать вывозку снега.

Также продолжается расчистка территорий детских садов. Сегодня в 16 дошкольных учреждениях эти работы будут проводиться с привлечением военнослужащих. В течение дня будут дорасчищены подъездные пути ко всем детским садам городского округа. На текущий момент проезд затруднен к детскому саду «Березка» в районе ул. Пушкина, транспорт подъезжает к учреждению через внутриквартальные проезды. К вечеру МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» расчистит пути.