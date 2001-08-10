В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки продолжают принимать транспорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обращаем внимание, что заезд на парковку, расположенную на ул. Карла Маркса, осуществляется со стороны ул. Антона Буюклы.

Напомним, чтобы разгрузить межквартальные проезды и дворовые территории на время расчистки от снега, в Южно-Сахалинске увеличено число бесплатных перехватывающих парковок.

Оставить транспорт можно по следующим адресам:

- парковка по ул. Хабаровской (между пр. Мира и ул. Дзержинского);

- площадка по пр. Мира 106А (ярмарка у Дома торговли);

- часть территории на месте бывшего Дома офицеров (перекресток Комсомольская-Компроспект);

- парковка возле ледового комплекса «Кристалл» в районе перекрестка Горького-Пуркаева,

- площадка возле музея «Россия - моя история»;

- площадь Славы;

- площадь Победы;

- парковка с южной стороны дома №25 по ул. Поповича;

- парковка возле ТДЦ «Столица» (доступна в ночное время);

- пустующая площадка возле школы №22 (9 микрорайон, вблизи здания Емельянова, 19бБ);

- территория возле «Газпромбанка» в районе пересечения ул. Физкультурной и пр. Победы;

Добавим, что граждане также могут оставить свои авто на парковке ТЦ «Березка» на ул. Пограничной и у торгового центра «Орбита» на ул. Емельянова.

Готовятся к приему следующие временные территории:

- площадка около дома №23 по ул. Поповича, в районе пересечения с ул. Зацаринного ;

- площадка около дома №35 по ул. Дзержинского;

- площадка около дома №9 по ул. Крымской, в районе пересечения с ул. 1-я Московская;

- площадка около дома №111 по ул. Комсомольской, между ул. Горной и пер. Студенческим;

- площадка около дома №51 по ул. К. Маркса;

Кроме того, с 17 января разрешается парковать личный транспорт вдоль проезжих частей следующих улиц:

пр. Мира:

от ул. Пионерской до ул. Бумажной (восточная сторона);

от ул. Курильской до ул. Сахалинской (восточная сторона);

от пр. Победы до ул. Поповича (восточная сторона);

от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (восточная сторона);

от ул. Есенина до ул. Больничная (восточная сторона);

ул. Сахалинская:

от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной (северная сторона);

от ул. Дзержинского до ул. Чехова (северная сторона);

Ул. Ленина:

от пр. Победы до ул. Емельянова (восточная сторона);

Ул. Пуркаева:

от ул. Комсомольской до ул. Горького (южная сторона);

от пр. Мира до ул. Ленина (южная сторона);

Ул. Больничная:

от ул. Горького до пр. Мира (южная сторона);

Пр. Победы:

от ул. Горького до ул. Комсомольской (южная сторона);

от пр. Мира до ул. Чехова (северная сторона);

от ул. Ленина до железнодорожного переезда (северная сторона).

Ул. Комсомольская:

от ул. Сахалинской до Компроспекта (восточная сторона);

от пр. Победы до ул. Пограничной (западная сторона).

Ул. Горького:

от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (западная сторона).

Добавим, что вся актуальная информация по работе перехватывающих парковок оперативно размещается на официальном сайте и в ТГ-канале администрации города